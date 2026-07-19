Alejandro Armenta: Puebla abre puertas cuando otros levantan barreras

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Los grandes cambios económicos rara vez anuncian su llegada. Se presentan como incertidumbre, tensiones comerciales o ajustes en las reglas del mercado y la revisión del T-MEC es uno de esos momentos.

Mientras buena parte del país permanece a la expectativa de lo que ocurra con las negociaciones entre México, Estados Unidos y

Canadá, existen gobiernos, como el de Puebla, que entienden que el peor error consiste en esperar: Audi mantiene operaciones en Puebla y descarta salida de la entidad: SEDETRA

El gobernador Alejandro Armenta sabe que, si el comercio internacional cambia, la respuesta no puede ser la inmovilidad, sino la apertura de nuevos espacios para hacer negocios y, por ello, ordenó a su secretario de Economía y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, reforzar los sectores productivos con reuniones, eventos, acercamientos, etc: Pide Armenta a la Sedetra impulsar productos Cinco de Mayo en supermercados

En ese contexto, la cuarta edición del Mexico’s Industry Supply Chain, que se realizará el 12 y 13 de agosto en el Centro Expositor, adquiere una dimensión que va mucho más allá de una feria industrial. No se trata únicamente de exhibir productos o intercambiar tarjetas de presentación:

VÍCTOR GABRIEL CHEDRAUI: PREPARARSE…PARA LO INESPERADO

Mexico’s Industry Supply Chain es un espacio donde convergen las decisiones de compra de empresas globales con la capacidad productiva de miles de proveedores. Este año participan 6 mil 316 empresas registradas, una cifra que confirma que el mercado reconoce el valor estratégico de este encuentro:Video: Víctor Gabriel Chedraui inauguró la “Expo Industry México Chain”

Más relevante aún es que la plataforma registra 2 mil 001 oportunidades activas de negocio y 620 nuevos requerimientos de compra incorporados en apenas una semana, un comportamiento que refleja la acelerada reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

Quizá el mayor acierto del encuentro sea romper una vieja barrera que históricamente ha limitado el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas: el acceso a los grandes compradores. Una empresa poblana difícilmente puede costear una agenda comercial por Europa, Asia o Norteamérica para tocar puertas una por una.

En cambio, durante unos días, son las empresas globales las que llegan a Puebla en busca de proveedores. Esa inversión de la ecuación tiene un enorme valor económico. Una reunión de negocios puede traducirse en contratos de largo plazo, transferencia de conocimiento, certificaciones, innovación tecnológica y una integración real a cadenas de valor internacionales.

PUEBLA MIRA HACIA ADELANTE

Además, el mercado ya dejó de concentrarse exclusivamente en el sector automotriz. La demanda actual incluye automatización, manufactura avanzada, logística, mantenimiento industrial, tecnologías de información, servicios especializados, empaque, procesos productivos y compras indirectas. Esa diversificación representa una oportunidad extraordinaria para que las Mipymes poblanas abandonen la dependencia de un solo sector y encuentren nuevos nichos de mercado.

En un entorno global donde la resiliencia depende de contar con proveedores cercanos, confiables y competitivos, las empresas locales tienen la posibilidad de convertirse en actores estratégicos del fenómeno conocido como nearshoring.

Nada de esto ocurre por casualidad. Atraer un encuentro de esta magnitud requiere visión, capacidad de interlocución y una estrategia clara de desarrollo económico: Gobierno del estado impulsa financiamiento para MiPyMEs

En ese sentido, resulta evidente la responsabilidad del secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, quien ha apostado por construir mecanismos de vinculación empresarial que trascienden la promoción tradicional y colocan a Puebla dentro de los circuitos donde realmente se toman las decisiones de inversión y proveeduría.

MARCA 5 DE MAYO, HERRAMIENTA DE BIENESTAR Y COMPETIVIDAD

En economía, los resultados no se miden por los discursos, sino por la cantidad de puertas que se abren para las empresas y productores locales, como lo demuestra el hecho de que la entidad ya cuente con su propia marca, 5 de Mayo, que, incluso, exporta: Marca Puebla 5 de Mayo, herramienta de bienestar comunitario: Armenta

Esa apuesta refleja la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien ha insistido en que Puebla debe competir en los mercados internacionales con una economía más integrada, innovadora y capaz de generar riqueza desde sus propias empresas: Fortalece gobierno del estado estrategia de proveeduría industrial

En un momento en que las reglas del comercio mundial vuelven a escribirse, atraer encuentros como el Mexico’s Industry Supply Chain no es un acto protocolario; es una decisión estratégica. Porque, al final, los estados que prosperan no son necesariamente los que esperan certidumbre, sino aquellos que se adaptan a la incertidumbre y la vuelven una ventaja competitiva.