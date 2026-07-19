Asesinan a mujer de la 3ra edad en Huaquechula

Desde Puebla
Una mujer de la tercera edad fue asesinada en vivienda de Soto y Gama, municipio Huaquechula, mixteca poblana.
La víct!ma fue identificada como Gloria, de aproximadamente 70 años de edad.
Hasta el cierre de esta edición, no se había informado sobre personas detenidas.
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