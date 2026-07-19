Varios heridos por choque en la federal Izúcar de Matamoros-Atlixco

Desde Puebla

Fuerte choque entre vehículo particular y tractor esta noche sobre la carretera federal Izúcar de Matamoros-Atlixco dejó varias personas con heridas de consideración.

El percance ocurrió a la altura del tramo entre el arco de seguridad y la comunidad de Santa María Tatetla.

Hasta el momento se desconoce la mecánica precisa de los hechos, aunque reportes preliminares indican que el tractor habría impactado al vehículo Mazda con placas UBG-512-B de Puebla, provocó que ambos salieran de la cinta asfáltica.