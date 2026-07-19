Asesinaron a un hombre en Huauchinango

Abelardo Domínguez
Una discusión entre particulares terminó en tragedia en inmediaciones de El Ahuacatal, en Huauchinango.
De acuerdo con los primeros reportes, tras golpear con un objeto la camioneta de otro sujeto, el conductor lo atropelló, le pasó las dos llantas derechas por encima, lo arrastró varios metros, para asesinarle.
El responsable descendió de la unidad, continuó discutiendo y huyó en su camioneta rumbo a la carretera federal México-Tuxpan.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y del responsable.
You may also like
-
Varios heridos por choque en la federal Izúcar de Matamoros-Atlixco
-
Asesinan a mujer de la 3ra edad en Huaquechula
-
España destrona a Messi y Argentina para conquistar su segunda Copa del Mundo
-
Ganó el fútbol y perdieron la FIFA e Infantino: España conquistó su segundo título mundial
-
Sheinbaum atestigua la final del Mundial al lado de Trump, Melania y Carney