Asesinaron a un hombre en Huauchinango

Abelardo Domínguez

Una discusión entre particulares terminó en tragedia en inmediaciones de El Ahuacatal, en Huauchinango.

De acuerdo con los primeros reportes, tras golpear con un objeto la camioneta de otro sujeto, el conductor lo atropelló, le pasó las dos llantas derechas por encima, lo arrastró varios metros, para asesinarle.

El responsable descendió de la unidad, continuó discutiendo y huyó en su camioneta rumbo a la carretera federal México-Tuxpan.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y del responsable.