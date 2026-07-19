Dieron claquetazo por inicio de grabaciones de “Te esperaba”

La nueva telenovela producida por Silvia Cano para TelevisaUnivision y protagonizada por Valentina Buzurro y David Chocarro

Por Mino D’Blanc

Durante la mañana de este viernes 17 de julio en una locación ubicada al sur de la Ciudad de México se realizó el pizarrazo por inicio de grabaciones de “Te esperaba”, la nueva telenovela de la reconocida y experimentada productora Silvia Cano para TelevisaUnivision.

-Actrices y actores presentes en el claquetazo:

Además de los protagonistas que son David Chocarro y Valentina Buzurro, también estuvieron presentes Altair Jarabo, José Elías Moreno, Verónica Jaspeado, Luz María Jerez, Paty Díaz, Alejandro de la Madrid, Jessica Segura, Dalilah Polanco, Claudia Troyo, Alfredo Gatica, Ana González Bello, Antonio Fortier, Axel Ricco, Daniela Cordero, Daniela Romo, Fabrizzion Kajary, Isa Fernández, Lex Meral, Mauricio Abularach, Tiago Correa y Adolfo de la Fuente.

-Palabras de la productora Silvia Cano:

Después de tan significativo pizarrazo, Silvia Cano agradeció a todos los presentes y afirmó que se siente afortunada de afrontar este nuevo reto rodeada por un equipo tan unido. Además, resaltó el compromiso y profesionalismo de todos por lograr una historia que conquiste el gusto del público.

-Breve reseña de “Te esperaba”:

Sofía y Antonio tras un encuentro inesperado después de que ambos tuvieron una decepción amorosa, se dan cuenta y confirman que el amor por imposible que parezca es capaz de salvar a las almas rotas y darle un nuevo sentido a la vida.

-Fecha y horario de estreno:

“Te esperaba” se estrenará por “las estrellas” el lunes 1 de febrero del próximo año 2027 y se transmitirá de lunes a viernes a las 20:30 horas.