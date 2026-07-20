Vecinos denuncian omisión de Protección Civil municipal y Estatal; barda en riesgo de colapso pone en peligro a vehículos y familias en La Mesita

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Puebla.– La preocupación crece entre los habitantes de la colonia La Mesita, donde una barda perimetral fracturada representa un riesgo constante para automovilistas, pasajeros del transporte público y peatones que diariamente transitan por la Calle Principal que conecta con Lomas de Poltepec.

De acuerdo con los vecinos, el problema se originó tras las intensas lluvias del pasado octubre de 2025, cuando la estructura del predio donde se ubica la torre de radio sufrió severos daños. Desde entonces, aseguran que la barda continúa desprendiéndose por partes, mientras las autoridades municipales permanecen sin actuar.

La situación se ha vuelto aún más delicada debido al cierre del puente de Río Chiquito por trabajos de reparación, lo que ha incrementado considerablemente el flujo vehicular por esta vialidad. Pese al evidente riesgo, los colonos afirman que no existe ninguna medida preventiva para proteger a quienes circulan por la zona.

A ello se suma la falta de mantenimiento en los costados de la calle, donde la maleza ha crecido de manera considerable, reduciendo la visibilidad y aumentando el peligro para conductores y peatones.

Los habitantes señalan que el problema ya fue reportado al director de Protección Civil Municipal, Rafael Rodríguez, pero, aseguran, nal mismo Ángel García Mendoza de protección civil Estatal y no han recibido respuesta ni se han realizado acciones para atender el riesgo, situación que consideran una grave omisión tratándose de la seguridad de la población.

Ante este panorama, hicieron un llamado urgente al presidente municipal, al Gobernador del Estado Alejandro Armenta y Rogelio López Angulo, para que instruya a Protección Civil municipal y del Estado, así como a Obras Públicas y las dependencias competentes a intervenir de inmediato antes de que la caída de la barda provoque un accidente con consecuencias irreparables

Los vecinos advierten que las autoridades ya tienen conocimiento de la situación y sostienen que ignorar un riesgo previamente reportado puede derivar en responsabilidades administrativas o legales si ocurre una tragedia. La ciudadanía exige prevención y acciones concretas, no que las autoridades reaccionen únicamente cuando haya personas lesionadas o pérdidas humana