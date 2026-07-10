Gobierno del estado impulsa financiamiento para MiPyMEs

-A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA) y Banamex lanzaron el Plan Puebla con créditos preferenciales desde 13.99 por ciento para fortalecer a las empresas poblanas.

-La alianza incorporó capacitación, educación financiera, seguros, terminales, punto de venta y soluciones empresariales para elevar la competitividad.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue. – El gobierno estatal que encabeza el mandatario Alejandro Armenta Mier fortaleció el acceso al apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas con el lanzamiento del Programa de Financiamiento con Banamex, Plan Puebla, una estrategia que acercó crédito en condiciones preferenciales y herramientas integrales para impulsar la inversión, la productividad y la generación de empleos.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que esta acción respondió a la prioridad del gobierno estatal de fortalecer el sistema productivo, generar oportunidades y mejorar el bienestar de las familias poblanas. Reconoció a las empresarias y empresarios poblanos que impulsan el crecimiento financiero de la entidad y señaló que Puebla cuenta con más de 340 mil unidades de negocio, de las cuales el 99.8 por ciento corresponde a MiPyMEs, responsables de alrededor del 70 por ciento del empleo estatal.

El titular de la SEDETRA explicó que el programa ofrece créditos con tasas preferenciales desde 13.99 por ciento, acompañados de capacitación, educación financiera, seguros, terminales punto de venta y soluciones de nómina para consolidar la competitividad empresarial, en concordancia con el Humanismo Mexicano y el Plan México que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, el director divisional Sur de Banamex, Xavier Villalobos Gaitán, informó que la institución pondrá a disposición su red de sucursales y su estructura especializada para atender a las micro, pequeñas y medianas empresas de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.

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Explicó que las MiPyMEs representan más del 99 por ciento de las unidades comerciales del país y generan alrededor del 71 por ciento del empleo nacional, mientras que en la entidad constituyen un pilar para sectores estratégicos como el automotriz, textil y agroindustrial.

Precisó que el Plan Puebla permitirá ofrecer condiciones preferenciales de financiamiento con cero por ciento de comisión por apertura y tasas desde 13.99 por ciento anual.

Villalobos Gaitán agregó que este programa preferencial incorpora beneficios adicionales para fortalecer la operación y el crecimiento de las empresas, entre ellos paquetes empresariales sin costo durante los primeros tres meses al contratar la cuenta correspondiente, descuentos de hasta 10 por ciento en seguros para negocios, una plataforma de comercio electrónico sin cuota de afiliación durante un año, terminales punto de venta sin costo de afiliación y sin renta durante los primeros seis meses, además de programas permanentes de capacitación y educación.

Durante la presentación participaron la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar Santa María; la directora general de Fortalecimiento Empresarial y Gestión de Fondos, Ana Paola Migoya Velázquez; el director divisional Sur de Banamex, Xavier Villalobos Gaitán; el director Comercial Banamex, Héctor Domínguez Palmeros; el director de Banca Institucional, Jesús Jáuregui Montalvo; la directora de Zona de Banca Institucional, Donají Pacheco Pedraza; la banquera de Relación de Banca Institucional, Joyce Ivette Luis Flores, y el subdirector PyME Banamex, Rubén Vergara Aguilera, además de empresarias, empresarios, representantes de cámaras empresariales e integrantes del ecosistema de clústeres del estado.