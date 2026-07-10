Un cadáver más en Puebla capital: Habrán dejado al menos un ejecutado en Santo Tomás Chautla

Sadit González
Autoridades de los tres niveles de gobierno acordonaron la carretera a la Universidad de Ciencias Policiales, con sentido a Santo Tomás Chautla, tras el hallazgo de un vehículo Nissan, con -al parecer – al menos un cuerpo encobijado.
Se habla de al menos 4, pero, al momento de escribir esta nota, solamente se ha confirmado un cadáver.
Personal de la Fiscalía General del Estado realiza diligencias correspondientes y levantamiento del o los cadáveres.
Se espera confirmación de la cifra oficial.
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