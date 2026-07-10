!Valió belga!!: Porteros de Bélgica regalan a España la semifinal

– La Roja remontó en la recta final para instalarse entre los cuatro mejores del Mundial 2026

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de España consiguió su boleto a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras imponerse 2-1 a Bélgica en un encuentro que mantuvo la emoción hasta los últimos minutos. En un duelo disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente mostró personalidad para sobreponerse a un partido muy cerrado y selló su clasificación con una reacción en el tramo final del compromiso.

Ahora, la Roja tendrá una cita de alto calibre frente a la poderosa Francia, que ya esperaba rival tras eliminar a Marruecos.

España tomó la ventaja en la primera mitad gracias a Fabián Ruiz, quien aprovechó un rechace de Thibaut Courtois para abrir el marcador. Sin embargo, Bélgica respondió antes del descanso con un certero cabezazo de Charles De Ketelaere, igualando el encuentro y obligando a los españoles a remar nuevamente.

Cuando el partido parecía encaminado al tiempo extra, apareció Mikel Merino al minuto 88, capitalizando un error del arquero suplente Senne Lammens para marcar el gol de la victoria y desatar la celebración española.

Con este triunfo, España vuelve a colocarse entre las cuatro mejores selecciones del planeta y mantiene vivo el sueño de conquistar su segunda Copa del Mundo.

En semifinales le espera una auténtica prueba de fuego frente a Francia, en un choque que reúne a dos de las máximas favoritas al título y que promete convertirse en uno de los grandes partidos de todo el Mundial 2026.