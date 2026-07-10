Encabeza rectora Lilia Cedillo congreso internacional en la Facultad de Lenguas BUAP 

María Huerta
La rectora Lilia Cedillo Ramírez inauguró el V Congreso Internacional de Formadores en la Enseñanza de Lenguas (CIFEL). Originarias, Español, Extranjeras; en el Aula Magna de la Facultad de Lenguas de la BUAP.
Durante su intervención, Cedillo Ramírez, celebró el entusiasmo de los catedráticos de la facultad por emprender nuevas acciones o proyectos en beneficio de la comunidad universitaria.
Por su parte, María Amelia Xique Suárez, directora de la facultad, dio la bienvenida a los formadores de lenguas, académicos de una comunidad global comprometida con la evolución de la educación.
Yonatan Puón Castro, fundador y organizador del CIFEL, mencionó que el congreso es reflejo de una comunidad docente que cree firmemente en el poder de las lenguas, no sólo como palabra, sino también como ventana a distintas formas de entender la vida.
Al evento asistieron Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP y Marco Antonio Aparicio Fernández, secretario Académico de esa facultad.
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