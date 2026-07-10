Se espera lluvia la tarde de este viernes en la capital poblana

María Tenahua
En la capital poblana se aproxima una tormenta, por ello, se prevé que la lluvia comience a partir de las 4 de la tarde y concluya hasta las 8 de la noche.
Desde la una de la tarde, el cielo de la ciudad se nubló y los poblanos deben preparar sus sombrillas.
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