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Se espera lluvia la tarde de este viernes en la capital poblana

By Roberto Desachy / 10 julio, 2026

María Tenahua

En la capital poblana se aproxima una tormenta, por ello, se prevé que la lluvia comience a partir de las 4 de la tarde y concluya hasta las 8 de la noche.

Desde la una de la tarde, el cielo de la ciudad se nubló y los poblanos deben preparar sus sombrillas.

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