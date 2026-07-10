Encuentran dos cuerpos más en gruta de Cuetzalan

- Aún hay un desaparecido
Erika Méndez
La coordinación estatal de Protección Civil informó el hallazgo de dos cuerpos más en las grutas de Chichicazapan, en Cuetzalan.
Bernabé López Santos indicó que se mantendrá la búsqueda, pues aún hay una persona desaparecida.
Sobre los cadáveres, explicó que se encuentran en un lugar de difícil acceso, justo a tres horas desde la entrada a las grutas, cerca de una cascada.
Explicó que por las condiciones meteorológicas resulta complicada la extracción, que se llevará a cabo hasta el sábado 11 de julio a las 3:00 de la mañana.
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