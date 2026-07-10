Funcionarios de San José Chiapa, coludidos con grupos delincuenciales: Leobardo Soto

Jorge Barrientos

El secretario general de la Federación de Trabajadores de Puebla (FTP-CTM), Leobardo Soto Martínez, denunció la presunta presencia de grupos delincuenciales que operan en la región de San José Chiapa, a los que señaló de apoyar a colectivos que desde hace varios meses mantienen protestas contra la instalación y operación de una empresa recicladora en ese municipio.

Acompañado por habitantes de San José Chiapa y Nopalucan, el dirigente cetemista aseguró que las movilizaciones en contra del proyecto han sido encabezadas por personas que se presentan como ambientalistas, pero afirmó que no representan a toda la comunidad y que, bajo el argumento de defender el medio ambiente, han realizado bloqueos, manifestaciones y actos de presión para impedir el funcionamiento de la empresa.

Soto Martínez sostuvo que, de acuerdo con las denuncias de los pobladores, algunos de estos grupos han incurrido en agresiones e intimidaciones contra trabajadores y ciudadanos que respaldan la operación de la recicladora, al considerar que el proyecto generará empleos y detonará el desarrollo económico de la región.

El líder sindical fue más allá al señalar que detrás de estas movilizaciones existiría el respaldo de grupos criminales que buscan mantener el control de la zona y frenar inversiones productivas.

Además, acusó que autoridades municipales estarían presuntamente coludidas con estos grupos, lo que ha generado un ambiente de inseguridad y temor entre los habitantes.

“Los grupos delincuenciales están apoyando a quienes buscan impedir el progreso económico de San José Chiapa”, afirmó el dirigente de la FTP-CTM, quien insistió en que las protestas contra la recicladora responden a intereses distintos a la protección ambiental.

Ante este escenario, Leobardo Soto hizo un llamado al gobernador Alejandro Armenta Mier y al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, para que intervengan en el conflicto, investiguen las denuncias sobre la presencia de grupos delictivos y garanticen condiciones de seguridad para la población.

Los habitantes que acompañaron al líder cetemista solicitaron la intervención del gobierno del estado, para evitar las agresiones y asegurar que cualquier inconformidad con el proyecto industrial se atienda por la vía institucional, sin violencia ni intimidaciones.