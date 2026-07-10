Este viernes, se esperan lluvias en Puebla capital a partir de la 1 pm

María Tenahua

Para este viernes, en la capital poblana se esperan lluvias moderadas a partir de las 13:00 horas y una celda de mayor acumulación a partir de las 17:00 horas, de acuerdo al informe del Sistema Meteorológico Nacional.

Por lo anterior, se recomienda a la ciudadanía extremar precauciones, así como mantenerse pendiente de la información a través de los canales oficiales.

Toda vez que cada día se intensifican las lluvias e inundaciones se registran con mayor frecuencia.