Este viernes, se esperan lluvias en Puebla capital a partir de la 1 pm

María Tenahua
Para este viernes, en la capital poblana se esperan lluvias moderadas a partir de las 13:00 horas y una celda de mayor acumulación a partir de las 17:00 horas, de acuerdo al informe del Sistema Meteorológico Nacional.
Por lo anterior, se recomienda a la ciudadanía extremar precauciones, así como mantenerse pendiente de la información a través de los canales oficiales.
Toda vez que cada día se intensifican las lluvias e inundaciones se registran con mayor frecuencia.
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