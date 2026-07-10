Cuerpo encontrado en la presa Tenango corresponde a menor desaparecido

Abelardo Domínguez

Las autoridades de búsqueda de personas encontraron al menor y confirmaron que el cadáver hallado el pasado 8 de julio en la presa de Tenango de las Flores corresponde a Luis de Jesús Maldonado Vargas, de 14 años, con ficha de desaparecido.

Los restos fueron localizados entre los lirios de la presa, en la zona conocida como “los pinos”, a la altura del camino que conduce a Papatlazolco.

En seguimiento a los protocolos de ley, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro municipal en calidad de desconocido, posteriormente identificado por familiares.

Sobre las indagatorias, trascendió que el adolescente acudió a esa zona acompañado por una persona del sexo femenino, la policía ministerial mantiene la investigación abierta.