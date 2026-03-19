Audi mantiene operaciones en Puebla y descarta salida de la entidad: SEDETRA

-Información internacional fue malinterpretada y carece de fuente oficial.

-Gobierno estatal respalda estabilidad de la industria automotriz.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El Gobierno del Estado informa que no existe confirmación oficial sobre la salida de Audi de Puebla y desmiente las versiones difundidas en medios y redes sociales. El análisis de la información internacional indica que las publicaciones recientes refieren evaluaciones globales de la empresa, sin implicar el cierre de operaciones en la entidad ni el traslado de la planta instalada en San José Chiapa o la cancelación de sus actividades.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, explicó que el origen del rumor se encuentra en una nota difundida el 17 de marzo de 2026 por Europa Press, la cual retoma datos de fuentes internas de la compañía respecto a un análisis para fortalecer su presencia en Estados Unidos ante presiones arancelarias. Señaló que dicha información fue replicada por diversos medios nacionales, que en algunos casos utilizaron interpretaciones que generaron incertidumbre.

El sector automotriz registra una participación relevante en la economía estatal. En 2024, registró una producción bruta de 364 mil 860 millones y aportó 37.3 por ciento al total estatal, lo que confirma su papel estratégico. En enero y febrero de 2026 se produjeron 87 mil 443 vehículos, con un crecimiento de 55.72 por ciento, y se exportaron 64 mil 924 unidades, lo que representó un incremento de 55.66 por ciento.

Actualmente, la presencia de Audi en Puebla se mantiene activa, con una producción de 22 mil 831 vehículos en el primer bimestre de 2026, lo que significó un aumento de 55.6 por ciento, además de exportaciones por 16 mil 513 unidades.

La administración de Alejandro Armenta Mier sostiene comunicación permanente con el sector y con las diversas empresas instaladas en Puebla, a fin de garantizar condiciones de certeza y competitividad.

Al presente, la entidad cuenta con más de 349 unidades económicas en esta industria, más de 61 mil empleos y un entorno productivo consolidado que fortalece su permanencia como uno de los principales polos automotrices del país.