Murió indigente en el parque Santa Anita

Desde Puebla
Hallaron sin vida a hombre que vivía en situación de calle en el parque Santa Anita, ciudad de Puebla.
Elementos policiales custodian la zona en espera de la Fiscalía General del Estado.
Primeros reportes indican que el occiso habría perdido la vida de causas naturales.
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