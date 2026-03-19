Automovilista fue asaltado y golpeado en la carretera federal Puebla-Tehuacán

Desde Puebla

A la altura del puente atirantado, en Tecamachalco, delincuentes lo golpearon en el rostro con un arma, pero resistió y evitó que le robaran su vehículo.

Los agresores huyeron con dinero y pertenencias.

Ciudadanos refieren que en esta zona los robos con violencia han venido a la alza y, aunque han denunciado, las autoridades no hacen rondines de vigilancia, para evitar estos atracos.