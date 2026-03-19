Automovilista fue asaltado y golpeado en la carretera federal Puebla-Tehuacán

Desde Puebla
A la altura del puente atirantado, en Tecamachalco, delincuentes lo golpearon en el rostro con un arma, pero resistió y evitó que le robaran su vehículo.
Los agresores huyeron con dinero y pertenencias.
Ciudadanos refieren que en esta zona los robos con violencia han venido a la alza y, aunque han denunciado, las autoridades no hacen rondines de vigilancia, para evitar estos atracos.
You may also like
-
Murió indigente en el parque Santa Anita
-
ONU pide a EU e Israel que “acaben la guerra ya” y reclama a Irán que deje de atacar a sus vecinos
-
Energéticos, claves para la soberanía nacional: Sheinbaum
-
Un muerto y dos heridos por asalto carretero en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Acatzingo
-
Grupos ajenos a gobiernos podan árboles en Calzada Zaragoza