Por uso de anafre, se registró incendio en vivienda en Tlatlauquitepec

Erika Méndez
Por el uso de un anafre, se registró incendio en una casa habitación de Tlatlauquitepec, informó la coordinación estatal de Protección Civil (PC).
A través de redes sociales, especificó que el incidente ocurrió en la comunidad de El Mirador y presuntamente fue provocado por un anafre que dejaron prendido.
Tras los trabajos, los elementos de PC descartaron riesgo para la población y no reportaron personas lesionadas.
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