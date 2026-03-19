Detenido en Atlixco por portación ilegal de arma

Desde Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco detuvieron a un masculino por la probable portación ilegal de un arma de fuego durante recorridos de vigilancia en la colonia Centro.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Independencia, donde policías municipales detectaron a un hombre con aliento alcohólico. Al aproximarse, una oficial observó que sobresalía la cacha de un objeto con características de arma de fuego de la bolsa de su sudadera.

Tras una inspección preventiva, el individuo entregó el objeto, confirmándose que se trataba de un arma de fuego. Al no acreditar su legal portación ni pertenecer a alguna corporación de seguridad, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica.