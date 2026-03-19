Aprueba Congreso reforma para que espacios deportivos cuenten con acceso universal

Desde Puebla

Con el propósito de suscribir convenios en materia de deporte adaptado y garantizar que los espacios deportivos cuenten con accesibilidad universal, la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso aprobó el proyecto de dictamen para reformar la Ley Estatal del D

Mediante la reforma, se busca fomentar la suscripción de convenios con las instituciones de educación superior y centros de investigación para el desarrollo de tecnologías de asistencia deportiva y proyectos de investigación aplicada en deporte adaptado.

Además, garantizar la accesibilidad, por ello, la infraestructura de lugares destinados para la práctica del deporte deberá tener un diseño universal, lo que implica que la creación de ésta debe tener en cuenta que su finalidad es ser utilizable por todas las personas al máximo nivel posible, sin necesidad de adaptaciones especializadas.

Con el dictamen, se reforman las fracciones VII, XII y XIII del artículo 18, las fracciones VII y VIII del 27 y el 39, y se adiciona la fracción XIV al artículo 18, todas de la Ley Estatal del Deporte.

Al respecto, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta destacó el impulso de esta propuesta por parte de la diputada María Soledad Amieva Zamora, para que ninguna persona sea excluida ni se quede atrás en esta “tierra de campeonas y campeones”.

A la sesión del órgano colegiado asistieron los y las diputados Ana Lilia Tepole Armenta, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Xel Arianna Hernández García, María Fernanda de la Barreda Angón y Andrés Iván Villegas Mendoza.