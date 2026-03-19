Lionel Messi alcanza 900 goles en su carrera, segundo tras CR7

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Messi, de 38 años, alcanzó este gran hito al anotar en el minuto seis el gol del Inter Miami en el estadio Chase Stadium.

Lionel Messi anotó el gol número 900 de su carrera en el partido del Inter Miami CF contra Nashville al minuto seis.

El capitán de la Selección de Argentina se convierte en el segundo jugador en alcanzar esta cifra, después de que Cristiano Ronaldo lo hiciera en septiembre de 2024.

La cuenta de Messi incluye 672 goles en 17 temporadas con el Barcelona, 32 con el Paris Saint-Germain y 81 con el Inter Miami.

Tiene 115 goles internacionales, incluyendo dos en la victoria de Argentina sobre Francia en la final del Mundial 2022.

Solo Ronaldo ha marcado más goles internacionales (143).

Messi, de 38 años, alcanzó este gran hito al anotar en el minuto seis el gol del Inter Miami en el Chase Stadium.

Considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Messi ha ganado todos los honores importantes a su alcance.