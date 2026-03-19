NBA: Kevin Durant asume la responsabilidad tras el colapso de los Rockets ante los Lakers

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La noche del lunes fue un duro golpe para los Houston Rockets, quienes cayeron ante los Los Ángeles Lakers en el Toyota Center por 100-92. Este partido era crucial para las aspiraciones de playoffs, ya que los Rockets, Lakers, Nuggets y Timberwolves están separados por apenas dos partidos en la clasificación del Oeste.

Sin embargo, Houston no pudo aprovechar la oportunidad de distanciarse y terminó sucumbiendo en un último cuarto desastroso. El equipo local solo logró anotar 12 puntos en el último cuarto, cometiendo nueve pérdidas de balón. La defensa de los Lakers acosó sin descanso a Kevin Durant, quien terminó el partido con 18 puntos, pero también con siete pérdidas de balón.

Tras el encuentro, Durant no dudó en asumir la responsabilidad por la derrota, reconociendo que su desempeño fue un factor clave en el resultado final. “Sentí que perdí el partido esta noche”, declaró Durant a través de Tim MacMahon de ESPN.

“Es así de simple. Claro que probablemente podríamos haber metido más triples, pero es mi culpa. Para ser honesto, yo soy la ofensiva y el equipo contrario va a usar todos sus recursos y no me dejará sentirme cómodo”. La estrategia defensiva de los Lakers, orquestada por su entrenador JJ Redick, fue calificada de “perfecta”.

Durant anotó 16 de sus 18 puntos en la primera mitad, pero solo consiguió dos más en el resto del partido. La ausencia del pívot All-Star Alperen Şengün facilitó la tarea para los Lakers, quienes explotaron la dependencia de los Rockets en Durant.

Con Şengün fuera por una lesión en la espalda, los Rockets se vieron obligados a depender aún más de Durant, lo que resultó en un colapso en el último cuarto. Los Lakers forzaron a otros jugadores a tomar decisiones ofensivas que no pudieron ejecutar, anotando solo cuatro puntos en los últimos seis minutos del partido.

Para los Lakers, Luka Dončić fue la figura descollante del partido, liderando a su equipo con 36 puntos, además de 6 rebotes y 4 asistencias, incluyendo 4 triples. LeBron James también contribuyó significativamente con 18 puntos, encestando 7 de 13 tiros de campo. La defensa de Los Ángeles se impuso por completo en la segunda mitad, dejando a los Rockets sin respuestas.