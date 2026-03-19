Video: Centro de Salud Mental ha atendido a 5 mil niños y adolescentes, informó Ceci Arellano 

Erika Méndez
Este jueves, la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en Puebla, Cecilia Arellano presentó su primer informe de labores y destacó diferentes avances atención.
Entre estas destacó la labor del Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (CEPOSAMI), la cual, dijo ha ofrecido cinco mil atenciones gratuitas a niñas, niños y adolescentes.
Aseguró que desde el sistema se están brindando oportunidades para transformar la vida de las familias, debido a que un apoyo puede marcar el inicio de algo distinto: más autonomía, más tranquilidad, más posibilidades.
Del mismo modo, destacó la rehabilitación de la Casa del Abue, así como la construcción de dos nuevas sedes.
También dio cuenta de las 90 mil atenciones brindadas en las Casas Carmen Serdán, donde se otorgan distintos servicios de apoyo psicológico, nutricional y más.
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