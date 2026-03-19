Laura Artemisa García confía que Morena impulse candidaturas de mujeres en 2027

Jorge Barrientos

La secretaria de Bienestar del estado, Laura Artemisa García Chávez, expresó su confianza en que Morena garantizará espacios de alta competitividad a mujeres en el proceso electoral intermedio de 2027.

La funcionaria estatal respaldó el llamado del gobernador Alejandro Armenta Mier para que las candidatas encabecen las planillas en los municipios más relevantes de la entidad, incluida la capital poblana.

En entrevista este jueves, García Chávez afirmó de manera textual: “Aunque la paridad del 50 por ciento es obligatoria por ley, persiste una brecha en la calidad de las candidaturas”.

Señaló que en diversos casos, los partidos políticos continúan postulando a mujeres en demarcaciones con menores posibilidades de triunfo o de baja relevancia política.

Ante este escenario, hizo un llamado a abrir espacios en cabeceras distritales y municipios con mayor densidad poblacional, donde históricamente se ha privilegiado la participación de hombres como candidatos.

Como ejemplo, mencionó el caso de la ciudad de Puebla, donde la presencia femenina en la presidencia municipal ha sido limitada. A lo largo de la historia reciente, únicamente dos mujeres han ocupado el cargo: Blanca Alcalá Ruiz (2008-2011) y Claudia Rivera Vivanco (2018-2021).

La titular de la Secretaría de Bienestar subrayó la importancia de que las decisiones partidistas se basen en perfiles mejor evaluados en encuestas, con el objetivo de asegurar que las mujeres accedan a espacios clave en la toma de decisiones.

Finalmente, García Chávez se mostró optimista sobre el proceso interno que Morena desarrollará rumbo a las elecciones de 2027.

“Estoy segura de que el partido tomará las mejores decisiones y permitirá que las mejores mujeres, con los perfiles más competitivos, lleguen a los espacios donde corresponda”, afirmó.