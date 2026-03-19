En Semana Santa, Puebla capital espera captar más de 300 mdp: Jaime Oropeza

María Tenahua

El secretario de Economía y Turismo de la ciudad de Puebla, Jaime Oropeza Casas, informó que en Semana Santa se espera una derrama económica de más de 300 millones de pesos.

En entrevista, resaltó que ya están listos para esta temporada; por ello, comenzaron la campaña de difusión para promover la capital en medios digitales dirigida a los habitantes de la Ciudad de México (CDMX).

El próximo lunes 23 de marzo se llevará a cabo la feria del empleo “Mujeres Imparables” en el Centro de Convenciones, con más de cinco mil vacantes en un horario de 9 de la mañana a las 2 de la tarde, informó el secretario de Economía y Turismo de la capital poblana, Jaime Oropeza Casas.