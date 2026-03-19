¡Físico Matemáticas BUAP abre sus puertas!

Alumnos de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) conocieron áreas de investigación.

Desde Puebla

Ricardo Agustín Serrano, profesor investigador de la FCFM y coordinador del evento, informó que el objetivo es que estudiantes de prepas y licenciatura conozcan y decidan si se inscriben en alguna carrera o en qué área desarrollarse.

Fue la doceava edición de esta actividad, que incluyó pláticas, sesión de carteles y visitas a laboratorios.

La actividad de Puertas Abiertas se realiza a la mitad de la carrera, aunque también con alumnos avanzados, indicó.

Son 17 cuerpos académicos del área de Matemáticas y Física. Se tiene la posibilidad de visitar laboratorios de Materiales, Electrónica, etc.