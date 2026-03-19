Revisan balnearios de San Pedro Cholula previo a Semana Santa

Desde Puebla

*19 de marzo, 2026. San Pedro Cholula, Puebla. –* En el marco del próximo periodo vacacional de Semana Santa, la Dirección de Protección Civil Municipal (PC Cholula) dio inicio a un operativo de supervisión en balnearios del municipio, con el objetivo de garantizar que estos espacios cuenten con las condiciones adecuadas de seguridad para las y los visitantes.

Como parte de estos recorridos, se contempla la revisión de centros recreativos como Casa Blanca, ubicado en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla; El Gansito, en Santa María Acuexcomac; así como el Parque Acuático de San Francisco Cuapan, entre otros. En dichos sitios, se exhorta a las y los propietarios a reforzar sus medidas preventivas, asegurar la correcta operación de salidas de emergencia, disponer de extintores funcionales, señalizar puntos de reunión y contar con personal salvavidas debidamente capacitado.

De manera complementaria, Protección Civil hace un llamado a la ciudadanía a disfrutar de estos espacios con responsabilidad, recomendando mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol, abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas y supervisar en todo momento a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Ante cualquier emergencia, se encuentran disponibles los números 22 22 47 00 97, 22 22 47 05 62 y 911.

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