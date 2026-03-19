Fortalece Severiano de la Rosa Romero la memoria histórica de Amozoc

Amozoc fue sede de la Capacitación “Gestión Documental para la Memoria Municipal” de la Microrregión 12

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla, a 19 de marzo de 2026.– Con el objetivo de fortalecer los procesos administrativos y preservar la memoria histórica del municipio, el Gobierno Municipal de Amozoc 2024–2027, encabezado por el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, fue sede de la capacitación “Gestión Documental para la Memoria Municipal” de la Microrregión 12.

La capacitación fue encabezada por Jessica Pliego Alejandro, directora del Archivo General del Estado de Puebla, y contó con la presencia del presidente municipal de Tecali de Herrera, Alan Gilberth Amador Gómez, así como de la delegada de Gobernación, Marta Alicia Lara.

Durante el evento, el edil De la Rosa Romero dio la bienvenida a las y los asistentes, donde reiteró su compromiso con la conservación de la historia de Amozoc mediante el adecuado resguardo de documentos oficiales, destacando la importancia del Archivo Municipal como una herramienta fundamental para garantizar la memoria institucional.

Asimismo, participaron representantes de los municipios que integran la Microrregión 12, en una jornada de capacitación impartida por el especialista Gabriel Mayor Castillo, quien compartió herramientas y conocimientos para el adecuado manejo documental.