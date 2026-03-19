En algunas gasolineras el costo del litro de premium subió hasta 2 pesos

María Huerta

Puebla registra un incremento en la gasolina, en la tipo premium.

En algunas gasolineras el aumento fue de 1.50 y otras hasta de 2 pesos.

En un recorrido por Desde Puebla, se pueden apreciar costos de 24.00 pesos hasta casi 27 pesos el litro.

Se prevé que el fin de semana llega hasta 28 pesos el litro, en el caso de la magna el costo es de 22 pesos a 23.50 pesos.