Detienen a 16 vinculados con ilícitos en mercado Morelos

– Entre los capturados, se encuentra Luis Ángel N., alias “El Topo”, presunto líder de una célula dedicada al cobro de piso contra comerciantes.

– SEMAR, DEFENSA, Guardia Nacional y Policía Estatal aseguraron un arma de fuego Ak-47, un revólver calibre .38 y sustancias ilícitas.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- En atención a reportes ciudadanos realizados mediante la línea 089 y como resultado de un despliegue al norte de la capital, las fuerzas de seguridad detuvieron a 16 personas presuntamente dedicadas al cobro de piso contra comerciantes del mercado Morelos.

Entre los detenidos se encuentra Luis Ángel N., alias “El Topo”, de 21 años, presunto líder de una célula dedicada a intimidar, amenazar y extorsionar a locatarios. Además, se aseguraron un arma de fuego Ak-47, un revólver calibre .38, y sustancias ilícitas.

Junto con “El Topo”, también fueron capturados Mateo N. de 54 años, Gabriel N. de 48 años, Rosario N. de 42 años, Jorge N. de 40 años, Juan N. de 39 años, Víctor N. de 38 años, Luis N. de 33 años, Arturo N. de 30 años, Francisco N. de 29 años, Jesús N. de 28 años, José N. de 28 años, Gonzalo N. de 28 años, Carlos N. de 27 años, Osmar N. de 25 años y Néstor N. de 18 años.

Este resultado se derivó del trabajo permanente y de la coordinación operativa de la Secretaría de Marina (SEMAR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), así como de la denuncia ciudadana al 089.