Registran incendio forestal en el paraje “La Selva Negra” de Santa Rita Tlahuapan 

Erika Méndez
La tarde de este jueves se registró un incendio forestal en el paraje “La Selva Negra” de Santa Rita Tlahuapan.
El fuego afectó aproximadamente cuatro hectáreas de zacatón y quedó controlado y liquidado al 100%, sin representar riesgo para la población.
Tras labores realizadas por el Centro Estatal de Manejo del Fuego con brigadistas de la Comisión Nacional Forestal y personal de Protección Civil municipal.
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