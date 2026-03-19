Salud Slider Principal

Registran incendio forestal en el paraje “La Selva Negra” de Santa Rita Tlahuapan 

By Roberto Desachy / 19 marzo, 2026

Erika Méndez

La tarde de este jueves se registró un incendio forestal en el paraje “La Selva Negra” de Santa Rita Tlahuapan.

El fuego afectó aproximadamente cuatro hectáreas de zacatón y quedó controlado y liquidado al 100%, sin representar riesgo para la población.

Tras labores realizadas por el Centro Estatal de Manejo del Fuego con brigadistas de la Comisión Nacional Forestal y personal de Protección Civil municipal.

You may also like

Categorías