Video: Víctor Gabriel Chedraui inauguró la “Expo Industry México Chain”

Desde Puebla

Encabezada por el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, se llevó a cabo la inauguración de la Expo “Mexico’s Industry Supply Chain”, que estará del 13 al 14 de agosto en el Centro Expositor en Puebla.

Durante el 13 y 14 de agosto, Puebla será sede de la Espo “Mexico’s Industry Supply Chain”.

Es la expo industrial más grande del país y reúne a más de 7 mil empresas proveedoras industriales.

Víctor Gabriel destacó que es la primera vez que se realiza este evento en el estado, ya que las ediciones anteriores se hicieron en Nuevo León.