Video: Víctor Gabriel Chedraui inauguró la “Expo Industry México Chain”

Desde Puebla
Encabezada por el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, se llevó a cabo la inauguración de la Expo “Mexico’s Industry Supply Chain”, que estará del 13 al 14 de agosto en el Centro Expositor en Puebla.
Es la expo industrial más grande del país y reúne a más de 7 mil empresas proveedoras industriales.
Es la expo industrial más grande del país y reúne a más de 7 mil empresas proveedoras industriales.
Víctor Gabriel destacó que es la primera vez que se realiza este evento en el estado, ya que las ediciones anteriores se hicieron en Nuevo León.
