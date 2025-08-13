Congreso Realiza Cuarto Foro Regional para la Ley de Fomento, Sanidad y Desarrollo Pecuario

– La consulta con productores de la región y expertos en sanidad animal se llevó a cabo en el municipio de Tehuacán

Desde Puebla

El Congreso del Estado llevó a cabo en el municipio de Tehuacán el cuarto Foro Regional para la Construcción del Proyecto de Ley de Fomento, Sanidad y Desarrollo Pecuario del Estado de Puebla, con la finalidad de mantener abierto un espacio de diálogo con productores, expertos en sanidad animal, académicos, la sociedad civil y las y los legisladores para diseñar una ley que fomente, regule y controle la actividad pecuaria, la trazabilidad y el bienestar animal.

Al dar la bienvenida a los participantes, la diputada Araceli Celestino Rosas destacó el trabajo conjunto para la construcción de la nueva ley, que permitirá fortalecer e impulsar la producción pecuaria, avícola y porcícola de la entidad. En el caso de la región de Tehuacán, esta producción representa un motor importante de su economía y del sustento familiar.

Durante su participación, el diputado Oscar Mauricio Céspedes Peregrina subrayó la necesidad de actualizar el marco legal que, a lo largo de 20 años, no ha tenido modificaciones sustanciales. El objetivo es que cumpla con las necesidades del sector pecuario de la entidad, con la participación directa y efectiva de la sociedad.

Por su parte, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala consideró la necesidad de legislar sobre las granjas de traspatio, con el fin de establecer nuevos requisitos para garantizar la autosuficiencia alimentaria en los hogares poblanos y evitar que se instalen en las urbes y en los centros de las poblaciones.

Como parte del programa, la ponencia estuvo a cargo del director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la BUAP, Fernando Utrera Quintana.

Asimismo, se llevaron a cabo mesas temáticas con los ejes de movilidad y trazabilidad, sanidad animal, ganado menor y ganado mayor, donde las y los participantes expusieron sus necesidades sobre estos tópicos.

En este foro regional también se contó con la presencia de la diputada Esther Martínez Romano; el representante de la Dirección de Sanidades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Adán Alvarado; el director de la Asociación de Avicultores de Tehuacán, Eric Acevedo Osorio; el representante legal del Comité de Fomento y Salud Animal del Estado de Puebla, Ricardo Romero García de la Cadena, así como productores de la región.