Marca Puebla 5 de Mayo, herramienta de bienestar comunitario: Armenta

– Se impulsa tecnología, valor agregado, exportaciones y más oportunidades para las y los productores poblanos.

– La comercialización de productos en el extranjero generó más de un millón de dólares. En breve, 12 mil botellas de mezcal se enviarán a Los Ángeles, California.

Desde Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- La marca Puebla Cinco de Mayo fortalece la soberanía alimentaria y rompe el ciclo de los productos perecederos al incorporar tecnología que agrega valor a los frutos del campo, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier. En conferencia de prensa, destacó que este modelo inclusivo de desarrollo genera riqueza comunitaria, impulsa la economía local y abre nuevas oportunidades para las y los productores poblanos.

Explicó que el empaque del aromático incorpora una válvula especializada que permite la salida de gases naturales del grano tostado, evita la humedad y conserva su calidad por más tiempo. Precisó que, con la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esta tecnología y el talento poblano formarán parte de la fábrica de Café del Bienestar que se instalará en tres hectáreas de San José Chiapa, donde una línea de producción se destinará al café Puebla Cinco de Mayo.

El titular del Ejecutivo recordó que el año pasado la producción de frijol en la entidad resultó insuficiente para cubrir la demanda de las despensas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).

Por ello, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADR), el Gobierno del Estado adquiere este producto directamente de las y los productores poblanos, con el propósito de fortalecer el campo, elevar los ingresos de las familias y garantizar alimentos de calidad.

En su intervención, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que, en menos de un año, la Tienda Puebla Cinco de Mayo genera un importante impacto social al respaldar 274 emprendimientos y 283 marcas registradas de 56 municipios.

Destacó que el proyecto integra a 140 cooperativas que producen, administran y comercializan más de 2 mil 500 productos, además de contar con 60 proyectos en trámite para registro de marca y 499 sellos distintivos.

En materia de comercialización, el funcionario señaló que la red de distribución cuenta con 60 puntos de venta, cifra que crecerá a 110. Asimismo, reiteró que 56 productos de 17 marcas alcanzaron el primer millón de dólares en exportaciones. Entre ellos sobresale el mezcal poblano, con un primer embarque de 14 mil botellas de emprendimientos y 3 mil 600 de la marca Puebla Cinco de Mayo, además de otros productos con sello distintivo que suman 98 toneladas. También confirmó un nuevo pedido de 12 mil botellas con destino a Los Ángeles.

Como parte del fortalecimiento de la marca, la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA) firmó un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (CANAGRAF), con el propósito de garantizar etiquetas, empaques e imagen comercial con estándares de primer nivel. De igual forma, anunció el programa piloto Sabor a Puebla, que llegará a 50 escuelas durante el próximo ciclo escolar y posteriormente a 200 más, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la entrega de productos saludables para beneficio de la comunidad estudiantil.