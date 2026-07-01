Bélgica firma remontada histórica y elimina a Senegal en tiempo extra

Los Diablos Rojos perdían 2-0 al minuto 85, empataron en tres minutos y sellaron su pase con un penal al 120+5

Leonardo Guzmán Hernández

Cuando todo parecía perdido para Bélgica, apareció una de las remontadas más espectaculares de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los Diablos Rojos derrotaron 3-2 a Senegal en tiempo extra, luego de ir perdiendo 2-0 hasta el minuto 85, en un encuentro disputado en Seattle. El conjunto africano había sido ampliamente superior durante gran parte del compromiso y tomó ventaja con los goles de Habib Diarra al minuto 25 e Ismaïla Sarr al 50, resultado que parecía sentenciar la eliminatoria.

La reacción belga llegó cuando menos se esperaba. Romelu Lukaku, quien ingresó desde el banquillo, descontó al 86′ tras un centro de Thomas Meunier, devolviendo la esperanza a su equipo. Apenas tres minutos después, Youri Tielemans apareció dentro del área para marcar de cabeza el 2-2 y mandar el encuentro a la prórroga, consumando una remontada que parecía imposible.

En el tiempo extra, Senegal resistió hasta los últimos instantes, pero al 120+5 el árbitro señaló un penalti tras revisar una falta en el VAR. Tielemans tomó el balón y convirtió el 3-2 definitivo, desatando la euforia belga y la desolación africana.

Con este resultado, Bélgica avanzó a los octavos de final tras protagonizar una remontada que ya forma parte de la historia de los Mundiales, convirtiéndose en el primer equipo en evitar la derrota tras perder por dos goles en los últimos cinco minutos del tiempo reglamentario.

Para Senegal, la eliminación fue especialmente dolorosa, luego de tener prácticamente asegurado el boleto y dejar escapar la ventaja en cuestión de minutos.

Bélgica ahora espera rival con la confianza renovada tras una clasificación que parecía imposible.