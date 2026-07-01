Video: Murió motociclista tras accidente en Puebla capital 

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Desde Puebla
Un motociclista murió tras fuerte accidente en la colonia Bugambilias, ciudad de Puebla.
Hace algunos minutos en la avenida 16 de Septiembre, a la altura del número 5780, junto a una cristalería.
En el percance participaron dos automóviles particulares y el motociclista.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la victim.
No se ha precisado cómo ocurrio este accidente.
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