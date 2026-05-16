Deportistas poblanos logran grandes resultados en la Olimpiada Conade

Desde Puebla

Con varias medallas, este sábado se confirmó la buena actuación de jóvenes poblanos en la Olimpiada Nacional Conade:

Cuatro medallas en Karate:

Una de oro

Una de plata

Dos de Bronce

Kumite varonil 57 kg

Luis Felipe Cocolotl Toxtle

Medalla de oro Para Karate