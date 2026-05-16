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Deportistas poblanos logran grandes resultados en la Olimpiada Conade

By Roberto Desachy / 16 mayo, 2026

Desde Puebla

Con varias medallas, este sábado se confirmó la buena actuación de jóvenes poblanos en la Olimpiada Nacional Conade:

Cuatro medallas en Karate:
Una de oro
Una de plata
Dos de Bronce

Kumite varonil 57 kg
Luis Felipe Cocolotl Toxtle

Medalla de oro Para Karate

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