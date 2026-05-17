“Aventuras Yu y Ro”: los colombianos que están convirtiendo el Mundial 2026 en una guía de viajes para millones de latinos

Staff/RG

Mientras el Mundial FIFA 2026 comienza a transformar ciudades y despertar la expectativa de millones de fanáticos alrededor del mundo, una pareja colombiana ya está recorriendo las sedes oficiales del torneo desde una perspectiva diferente: la experiencia del viajero latino.

Yudy Gómez y Roger Acevedo, creadores de contenido detrás de Aventuras Yu y Ro, han convertido sus plataformas digitales en una guía turística y cultural para la comunidad hispana en Estados Unidos y Latinoamérica, documentando qué hacer, dónde comer, qué visitar y cómo vivir cada destino mundialista más allá de los estadios.

Con una comunidad que supera los 350.000 seguidores acumulados entre TikTok, Instagram, YouTube y Facebook, la pareja se ha posicionado como una de las voces latinas emergentes en contenido de viajes rumbo al Mundial 2026, conectando especialmente con audiencias interesadas en turismo, experiencias locales y cultura urbana.

“Queremos mostrarle a la gente que el Mundial no es solamente entrar a un estadio. También es descubrir culturas, probar comida local, encontrar experiencias únicas y perderle el miedo a viajar”, explican los creadores.

Radicados en Estados Unidos desde hace más de ocho años, Yu y Ro comenzaron creando guías de viaje en 2019 con el objetivo de ayudar a otros latinos a planear mejor sus experiencias dentro del país. Desde entonces, su contenido ha evolucionado hacia una mezcla de turismo, entretenimiento, storytelling y experiencias culturales que hoy conecta con audiencias en ciudades como Nueva York, Houston, Ciudad de México, Bogotá y Miami.

Ahora, a medida que crece la expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026, desarrollan una serie especial de contenidos llamada “El Parche Mundialista”, un recorrido por las ciudades sede dentro de Estados Unidos, donde muestran las mejores experiencias, actividades, gastronomía y lugares imperdibles para quienes planean asistir al evento deportivo más importante del planeta.

La propuesta ya ha llamado la atención de importantes marcas y compañías internacionales con las que han trabajado previamente, incluyendo Telemundo, DoorDash, Cirque du Soleil, Open English, CityPASS, Holafly y GO City.

Más allá del turismo, Aventuras Yu y Ro buscan conectar emocionalmente con la comunidad latina que vive fuera de sus países y que encuentra en los viajes una forma de descubrir nuevas culturas sin perder sus raíces.

“Somos colombianos, inmigrantes y viajeros. Entendemos perfectamente lo que siente un latino cuando llega por primera vez a una ciudad nueva y quiere aprovecharla al máximo. Ese es el tipo de contenido que queremos crear rumbo al Mundial”, aseguran.

Actualmente, la audiencia principal de Aventuras Yu y Ro se concentra en Estados Unidos, México, Colombia, Puerto Rico y Argentina, consolidando una comunidad digital multicultural con fuerte presencia hispana.

Con una combinación de recomendaciones auténticas, experiencias locales y contenido cinematográfico, Yu y Ro están demostrando que el Mundial 2026 también puede convertirse en la excusa perfecta para descubrir nuevas ciudades, culturas y aventuras.

Roger y Yudy estarán en la ciudad de Miami del 22 al 28 de mayo realizando contenido especial sobre el Mundial 2026 y estarán disponibles para entrevistas, colaboraciones y espacios con medios interesados en conocer más sobre este fenómeno digital enfocado en viajes y comunidad latina.

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