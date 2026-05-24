Pepe Chedraui participa en el primer Consejo Municipal de Morena 

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, participó en la toma de protesta del primer Consejo Municipal de Morena en la capital.

A través de sus redes sociales, informó esta actividad, señaló que es un encuentro clave para fortalecer la fuerza y la estructura del partido a nivel municipal.

“Este domingo participo en la instalación y toma de protesta del primer consejo municipal del partido de Morena en la capital poblana, un encuentro clave para fortalecer la fuerza y la estructura de nuestro partido en el municipio.

¡Vamos, equipo!”, expresó.