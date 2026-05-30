Realizan alumnos BUAP arborización en CU2

Staff/RG
- En el marco del día Internacional del Medio Ambiente, la comunidad universitaria de CU2 se dio cita para sembrar 200 plantas de la región en puntos estratégicos de este campus de la BUAP.
- La segunda jornada de reforestación es un acto de corresponsabilidad social con el entorno, toma de conciencia y mantenimiento del medio ambiente.
- La iniciativa surgió desde los estudiantes, quienes propusieron realizar tres jornadas de arborización y reforestación; la primera se realizó con solo 100 especies y la tercera será en agosto, cuando ingrese una nueva matrícula. Se espera que al final de la tercera jornada haya 500 árboles en total.
- Las principales especies de plantas que se entregaron a los alumnos para su propagación son: encino, tronadora, jarilla, huizache, mezquite, agaves; además de algunas especies frutales como tejocote y guayaba.
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