Cocina de temporada fácil, reconfortante y otoñal

El otoño llega, y con él, esa sensación de abrigo que solo los días fríos pueden inspirar. Las hojas se tiñen de tonos dorados, el aire huele a canela y en la cocina reaparecen los sabores que reconfortan. Es también la época en que la naturaleza nos regala frutas y verduras llenas de color, sabor y beneficios para la salud: ingredientes que ayudan al cuerpo a adaptarse al cambio de clima y a disfrutar comidas más cálidas y reconfortantes.

Es la temporada perfecta encender el horno, dejar que el vapor empañe las ventanas y disfrutar el ritual de preparar platillos con lo mejor de la cosecha: calabaza de castilla, rica en vitamina A y buena para la piel y la vista; berenjena, que aporta fibra y antioxidantes que cuidan el corazón; manzana que ayuda a la digestión y a regular el colesterol; granada, bien conocida por su alto contenido de antioxidantes, así como camote.

Hoy te invitamos a aprovechar lo mejor de esta estación con preparaciones nutritivas, sencillas y reconfortantes, ideales para compartir y disfrutar mientras el clima se vuelve más fresco. ¡Vamos a cocinar con lo mejor del otoño!

MIL HOJAS DE TOMATE, BERENJENA Y QUESOS

INGREDIENTES

2 berenjenas

2 jitomates bola

700 g de Queso Crema Lyncott (a temperatura ambiente)

100 g de Queso Manchego Lyncott

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

PROCEDIMIENTO

Corta las berenejenas en rodajas y colocalas en un refractario, espolvorea con sal gruesa por ambos lados y déjalas reposar por 30 minutos para que liberen el amargor. Retira la sal y seca las berenjenas con papel absorbente. Corta los jitomates en rodajas y reserva. En una sartén caliente, agrega unas gotas de aceite de oliva y asa las berenjenas 2 ó 3 minutos por cada lado. Reservalas en un papel absorbente. En un refractario apto horno, colocar una rodaja de berenjena y cubre con una capa de queso crema, encima una rodaja de jitomate y una capa de queso nuevamente. Arma 2 ó 3 pisos, al gusto, acabando con berenjena y queso manchego en la superficie. Durante el proceso de montaje se deberá salpimentar cada capa. Llevar el refractario al horno previamente precalentado a 130° y hornea durante 20 minutos. Una vez lista y con el queso manchego derretido, retira del horno y disfruta.

NOTA: Puedes acompañar con una porción de carne o pollo.

CRUMBLE DE MANZANA CON AVENA Y ESPECIAS

INGREDIENTES

Para el relleno:

4 manzanas Golden Delicious peladas y cortadas en cubos

1 cdta. de canela en polvo

¼ cdta. de nuez moscada

1 cda. de zumo de limón

Para el crumble:

1 tz. de avena

½ tz. de harina de trigo

100 g de Mantequilla Lyncott (fría y cortada en cubos)

Azúcar mascabado al gusto

Para la crema montada:

1 tz. de Crema para Batir Lyncott (bien fría)

1 cda. de azúcar glass

½ cdta. ralladura de naranja

PROCEDIMEINTO

Precalienta el horno a 130° C. En un bol grande, mezcla las manzanas con la canela, la nuez moscada y el zumo de limón. Reserva. En otro bol, integra la avena, la harina y el azúcar mascabado. Añade los cubos de mantequilla y mezcla con las manos hasta obtener una pasta grumosa y homogénea. En un molde previamente engrasado, coloca las manzanas distribuyéndolas de manera uniforme y cubre por completo con la mezcla de avena. Lleva el molde al horno por 40 minutos o hasta que la cubierta luzca dorada y crujiente. Mientras tanto, en un bol frío bate la crema para batir con ayuda de una batidora, junto con el azúcar glass y la ralladura de naranja hasta obtener picos suaves. Sirve el crumble tibio, acompañado de una porción de crema batida espolvoreada con canela.

Sobre Lyncott: Lyncott Alimentaria S.A.P.I., conocida por su marca Lyncott, es una empresa 100% mexicana con 80 años en la industria de los derivados de lácteos. A lo largo de su existencia, la compañía se ha caracterizado por la innovación dentro de sus productos, y hoy es líder en ventas en crema para café, queso cottage y crema para batir. La compañía aporta a la economía del país más de 1,000 empleos directos y 3,000 indirectos, divididos entre la cadena de proveedores que van desde ranchos lecheros, hasta fabricantes de envases, etiquetas y todo lo que conlleva la fabricación de los productos Lyncott. Asimismo, cuenta con dos plantas de producción en Querétaro y 17 CEDIS (centros de distribución) en la República Mexicana.