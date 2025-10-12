Tonantzin Fernández impulsa el programa “Mujeres Heroínas” en San Pedro Cholula

Arlette Hernández

Con la firme convicción de no dejar atrás a ningún sector de la sociedad, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó la primera entrega de apoyos “Mujeres Heroínas”, dirigida a madres jefas de familia del municipio.

Acompañada por la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García; la subsecretaria de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado, Gabriela Pérez; la diputada local del Distrito 18, Nay Salvatori; así como por regidoras, regidores y secretarios del Ayuntamiento, se llevó a cabo la entrega simbólica y de cheques a mujeres provenientes de todas las juntas auxiliares y de la cabecera municipal.

En su intervención, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Mtra. Lupita Fernández, destacó la vocación de servicio de todas las áreas del Ayuntamiento para gestionar y aprobar los apoyos que contribuyan al bienestar de más familias cholultecas. Exhortó a las y los ciudadanos a acercarse al DIF Municipal para inscribirse en los programas disponibles y aprovechar los beneficios que ofrece la institución.

Asimismo, señaló que la Dirección de Atención a la Mujer mantiene las puertas abiertas para brindar servicios, asesorías y capacitaciones orientadas al desarrollo integral de las mujeres, con el objetivo de fortalecer su independencia económica y el bienestar de sus familias.

Por su parte, Laura Artemisa García reconoció al Gobierno Municipal por no sólo preocuparse, sino ocuparse de generar acciones que permitan sumar a todas y todos a la red de apoyos impulsada por los distintos niveles de gobierno. Afirmó además que, desde el Poder Legislativo, se trabaja de manera coordinada con el Ayuntamiento para fortalecer estas iniciativas.

Al respecto, Tonantzin Fernández enfatizó que hoy San Pedro Cholula cuenta con un gobierno cercano a las personas:

“No están solas. Todos los días trabajamos por mejorar las condiciones de vida de todas y todos. Existe coordinación con los gobiernos estatal y federal para que nadie se quede sin recibir algún tipo de apoyo”, subrayó.

Finalmente, la presidenta municipal dio a conocer que se llevará a cabo una segunda entrega en lo que resta del mes y una tercera en noviembre, con el propósito de que las beneficiarias puedan cerrar el año con una mejor economía. Exhortó también a más mujeres a formar parte de este programa, informándose a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento y del DIF Municipal.

