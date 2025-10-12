Hoy 12 de octubre por Azteca Uno es el estreno de la edición 2025 de “La Granja VIP”

-Tendrá además del aislamiento, un plus jamás visto en México.

-Conducen Adal Ramones, Krystal Silva y Alex Garza.

Por Mino D’Blanc

Este domingo 12 de octubre se estrena por Azteca Uno la nueva edición de “La Granja VIP”, producción de TV Azteca y Fremantle.

“La Granja VIP” es uno de los reality shows más exitosos que ha sido adaptado en diferentes países y en varios países del mundo.

En esta edición 2025 el aislamiento tendrá un plus jamás visto en México, ya que los participantes si quieren mantenerse en la competencia, tendrán que trabajar en una granja, cuidando vacas, gallinas, cerdos, caballos, cabras, burros y un huerto.

Durante diez semanas las personalidades que participan tendrán que salirse de su zona de confort, olvidándose de los lujos y tendrán que ganarse el pan con el sudor de su frente, viviendo situaciones que jamás imaginaron, una maravillosa y a la vez dura experiencia de lo que es la vida en el campo. Todos los días tendrán trabajo, competencias y dinámicas que los llevarán al extremo, no solo en lo físico, sino en lo emocional y lo mental.

Así se desarrollarán los días de la semana: los lunes realizarán la competencia del capataz, martes serán día de nominación, los miércoles serán día de nominación, los jueves serán de salvación y los viernes se llevará a cabo la traición; estos días la transmisión será a las 21:00 horas. Los domingos serán de eliminación titulados “La Granja VIP: La Gala” y pasarán a partir de las 20:00 horas.

El formato será 24/7 y podrá seguirse por la plataforma de Disney+, así como material exclusivo en TikTok y a través de Azteca Digital.

Giros constantes en el juego sacarán de balance a los granjeros, orillándolos a generar alianzas y hacer equipo entre ellos mismos, a pesar de que no todos coinciden en personalidades y mundos. Sin embargo, no todos vivirán bajo las mismas condiciones, ya que mientras para algunos la experiencia será difícil, para otros… será peor. “La Granja VIP” es un reality en donde quizá, el único amigo de quien compite, el único en que puedan confiar, sea un caballo o una vaca.

Los conductores serán el talentoso y experimentado Adal Ramones y tendrá a Krystal Silva y a Alex Garza como co-conductoras quienes semana con semana mostrarán al público televidente todos los detalles del día a día. Ellos estarán acompañados de cinco críticos que son Rey Grupero, Ferka, Lola Cortés, Linet Puente y Flor Rubio quienes aportarán esa mirada sagaz pero también entretenida sobre lo que suceda en la convivencia. La host digital será Mallezaa.

Los Granjeros y Granjeras revelados son Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal, Sandra Itzel, Alberto del Río, César Doroteo, Manola Diez, Kike Mayagoitia Carolina Ross, Lis Vega y Omahi Gil.