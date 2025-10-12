¡Hasta los muerteros se pelean los cadáveres en Huauchinango!

DEBATE

Es inevitable: Las tragedias, como la que este momento sacude a las sierras Norte y Nororiental de Puebla, sacan lo peor y lo mejor de la gente, que puede tornarse empática, solidaria, afectuosa, generosa…o mezquina, avariciosa y hasta criminal, como quienes cometen robos y/o rapiña durante las contingencias.

Así sucedió entre las dos funerarias de Huauchinango, Márquez y Maldonado, que –durante la crisis por las lluvias- se pelearon por un par de cadáveres en el anfiteatro. Espectáculo digno de una comedia de enredos, si no fuera por ocurrir en medio de la peor tragedia ambiental de este siglo en la Sierra Norte: Asciende a 10 el número de fallecidos por contingencia climatológica

Los empleados de las empresas fúnebres Márquez y Maldonado protagonizaron un vergonzoso episodio al pelearse por el negocio de dos cadáveres en el anfiteatro, lo que generó indignación en la gente, que perdió su vivienda, negocio, familiares o amigos ante el huracán Jerry: 30 mil damnificados en Puebla por las lluvias; confirman 9 decesos en Huauchinango

La primera funeraria tiene notoriedad en el municipio, porque es la “favorita” del ministerio público, que, por alguna razón, acostumbra a recomendarla cuando tiene que hacer un levantamiento. Por ende, las carrozas Márquez son asiduas asistentes a Casa de Justicia Huauchinango, aunque –dice la gente- sus servicios son más costosos que los de la otra empresa.

Más allá de la competencia entre los “muerteros” de Huauchinango, que, como es lógico, lógicamente asumen la contingencia como una posibilidad comercial, esta mini reyerta por el NEGOCIO funerario ratificó que, lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones la peor tragedia no es natural, sino humana: ¡La otra tragedia, la humana: Reportan robos a casas habitación y rapiña en Huauchinango!

ARIADNA AYALA, PALABRA CUMPLIDA EN ATLIXCO

Este lunes, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo dará su 1er informe de gobierno y, entre otros temas, destacará la compra de 21 patrullas, 48 cámaras de vigilancia, el reforzamiento del Sistema de Alarma Inteligente, las detenciones de más de 1500 presuntos delincuentes y el desmantelamiento de dos bandas delictivas: Atlixco fortalece la seguridad con visión humana y participación ciudadana: Ariadna Ayala

Además de lo numérico, que –sin duda es muy importante- la edila fortaleció el tejido social antes de que esta frase se pusiera de moda, porque acercó el gobierno municipal a la gente y sus comunidades, lo llevó a todas las colonias y juntas auxiliares, alentó el crecimiento económico y utilizó el presupuesto municipal como detonador del desarrollo: En Atlixco, Ariadna Ayala invirtió casi 150 mdp en obra pública

La administración de Ariadna Ayala dignificó, recuperó Atlixco, que, con el tristemente célebre ex alcalde panista, Memo Velázquez, estaba sumido en la corrupción, violencia e inseguridad: Tiembla Guillermo Velázquez en Atlixco; le ponen otra narcomanta en Metepec

Hoy, con un turismo y economía crecientes, un ayuntamiento cercano a la gente y la seguridad de la gente y su patrimonio como PRIORIDAD, este Pueblo Mágico no solamente recuperó el rumbo, sino –también y más trascendente- la esperanza: El turismo se consolida en Atlixco con el Valle de Catrinas