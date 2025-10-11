¡La otra tragedia, la humana: Reportan robos a casas habitación y rapiña en Huauchinango!

Abelardo Domínguez

Al menos cinco casas fueron perdida total en la colonia Chapultepec, Huauchinango.

La colonia Chapultepec resultó gravemente afectada por las inundaciones, aunado a ello, han reportado intentos de robo a casa habitación.

Cinco casas fueron reportadas como perdida total, los voluntarios, vecinos se turnan para hacer labores limpieza.

Reportan que la maquinaria solicitada ayer llegó hasta hoy.

Lamentablemente, la gente afectada no quiere dejar las viviendas a lado del río chapultepec, se hicieron barricadas de tierra para encausar el río.

En el lugar hay quienes dijeron ser de Protección Civil, pero solo han dado la orden de abandonar la vivienda. Además, se hizo saber que el nivel del río tardará en bajar al menos dos días si no llueve nuevamente.

Desgraciadamente, personas con chalecos rojos se hacen pasar por eventos de protección civil y solo llegan y sin tener conocimiento de las desgracias optan por decir que los mando el de Protección Civil.

Vecinos han reportado que víveres y ropa se están entregando a personas no damnificadas.

Aunque ya se han limpiado el acceso principal y el de la capilla aún no hay paso, pues la creciente del río sobrepasa el puente.