Encuentran cadáver en centro deportivo de Huauchinango

Abelardo Domínguez

Una persona sin vida fue encontrada en la entrada del deportivo El Ahuacatal, en Huauchinango, Puebla.

Hasta ahora, no se ha revelado su identidad ni si las lluvias recientes tuvieron algún impacto en su estado.

Lluvias provocaron colapso de puente en Necaxa

El puente que comunica a las colonias; El Naranjal, La Joya y Agua azul en la Junta Auxiliar de Necaxa en el Municipio de JuanGalindo; Puebla, colapsó a primeras horas de este viernes tras las intensas lluvias dejó sin paso vehicular ni peatonal a los vecinos del lugar.

Los afectados esperan apoyo de las autoridades, principalmente para restablecer la comunicación mediante la reparación del puente