Regresa la Carrera Panamericana a Cholula

*- Tras tres décadas de ausencia, la emblemática competencia volvió a San Pedro Cholula, llenando de emoción la Plaza de la Concordia.*

Desde Puebla

*11 de octubre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* En un hecho histórico e inédito, San Pedro Cholula fue sede del arribo de La Carrera Panamericana, evento que llenó de emoción, historia y adrenalina la emblemática Plaza de la Concordia.

La presidenta municipal, Tonantzin Fernández, acompañada por miles de cholultecas y visitantes, dio la bienvenida a las y los pilotos que formaron parte de esta legendaria competencia automovilística, símbolo del deporte motor y del turismo en México.

Desde el mediodía, más de 30 autos clásicos y de colección arribaron a la Plaza de la Concordia, convirtiéndose en una exposición viva de ingeniería y elegancia. Modelos icónicos como Mustang, Corvette, Mini Cooper, Maverick, Shelby Cobra y Ferrari fueron el deleite de las familias y aficionados que aprovecharon para tomarse fotografías y videos.

Posteriormente, las y los pilotos de La Carrera Panamericana hicieron su entrada oficial, siendo recibidos por la presidenta municipal, quien destacó que la llegada de este evento fue posible gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta.

Tonantzin Fernández subrayó que este acontecimiento marca un precedente, ya que La Carrera Panamericana no visitaba Puebla desde hace 8 años y hacía más de tres décadas que no llegaba a San Pedro Cholula, consolidando al municipio como un punto clave en la ruta nacional del automovilismo.

Finalmente, tras un breve recorrido y un espectáculo visual y auditivo, los autos emprendieron su camino hacia su siguiente destino: la Ciudad de México.