Entregan apoyo a familias afectadas por las inundaciones en San Lorenzo, Chachapa

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 15 de junio de 2026.- El presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, acudió la mañana de este lunes a la colonia San Lorenzo con maquinaria pesada tipo excavadora 320 para continuar atendiendo y apoyando a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas el pasado viernes.

La maquinaria pesada realizará labores de desazolve en la barranca de San Lorenzo, con el objetivo de retirar un importante tapón formado por tierra, basura y escombros que obstruyen el cauce natural del agua.

Esta acumulación de materiales fue arrastrada por las intensas lluvias registradas recientemente, provocando el desbordamiento de la barranca y afectaciones en diversas viviendas de la zona.

Estas acciones forman parte del seguimiento permanente que el edil brinda a las zonas impactadas por la tromba, reafirmando el compromiso de estar cerca de quienes más lo necesitan en momentos difíciles.

Cabe destacar que durante el fin de semana el alcalde también realizó la entrega de despensas, colchones, artículos de primera necesidad y diversos apoyos para las familias que sufrieron pérdidas materiales a consecuencia de las inundaciones.