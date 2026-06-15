Morena Puebla se queda lejos del millón de afiliados, aunque reporta más de 703 mil registros

Jorge Barrientos

La dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, informó que el proceso de afiliación del partido en Puebla concluyó con un total de 703 mil 524 militantes registrados, cifra que quedó por debajo de la meta de un millón de afiliados que la dirigencia se había planteado de cara al proceso electoral de 2027.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la líder morenista señaló que el registro de militantes ya fue cerrado en los 16 distritos federales de la entidad y destacó que actualmente el partido cuenta con 217 comités municipales instalados, uno en cada municipio del estado.

Romero Garci-Crespo sostuvo que los resultados obtenidos reflejan una cercanía con la ciudadanía y consideró que la estructura partidista construida en los últimos meses permitirá a Morena enfrentar con fortaleza los próximos procesos electorales.

“Hemos alcanzado 703 mil 524 afiliados, esto aplica en los 16 distritos federales y también tenemos los 217 comités municipales. Estos avances son muestra de que hay una cercanía clara con la ciudadanía”, declaró.

La dirigente estatal aseguró que la organización territorial y el número de militantes alcanzados representan una base sólida para competir en las elecciones de 2027. Incluso, reveló que diversos actores políticos ya han manifestado su interés por participar como candidatos en los próximos comicios, entre ellos presidentes municipales y otros perfiles del partido.

Sin embargo, la cifra reportada se encuentra por debajo de la meta que Morena había anunciado durante el proceso de afiliación. El pasado 31 de julio de 2025, el presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas Mendoza, reconoció que el objetivo de alcanzar un millón de afiliados era ambicioso.

En ese momento explicó que la proyección inicial contemplaba la incorporación de 500 mil militantes, aunque posteriormente el partido decidió elevar la meta a un millón de afiliados con miras a fortalecer su estructura rumbo a las elecciones de 2027.

Con los poco más de 703 mil registros alcanzados, Morena superó la estimación original planteada por la dirigencia estatal, aunque quedó a casi 300 mil afiliados de cumplir el objetivo que se había fijado para consolidar su padrón en Puebla.